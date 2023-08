Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht mit 2 Promille: Beteiligter verfolgt flüchtendes Auto und stoppt Fahrer

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Nachdem er am gestrigen Dienstagabend an der Kaufunger Papierfabrik mit einem VW Golf kollidierte, ist ein zunächst unbekannter Opel-Fahrer anschließend einfach weitergefahren und abgehauen. Der Pkw war gegen 18:35 Uhr von der Abfahrt der Anschlussstelle Kassel Ost kommend an der Ampelkreuzung nach links auf die B 7 abgebogen. Dabei soll der Opel-Fahrer zu weit nach rechts gefahren sein und stieß seitlich gegen den VW, der neben ihm auf dem rechten Linksabbiegerfahrstreifen unterwegs war. Da der Unfallverursacher keine Anstalten machte anzuhalten, nahm der 26-jährige Golf-Fahrer aus Hessisch Lichtenau die Verfolgung des flüchtenden Autos auf. In Höhe der Abfahrt Niederkaufungen gelang es ihm, den Opel-Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Als der 26-Jährige versuchte, dem Fahrer den Schlüssel abzunehmen, um eine weitere Flucht zu verhindern, setzte sich der Mann am Steuer zur Wehr und zerriss bei der anschließenden handfesten Auseinandersetzung das T-Shirt des VW-Fahrers. Die hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Ost stellte bei dem 57-jährigen Unfallverursacher aus Plettenberg (Nordrhein-Westfalen) sofort starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab 2 Promille, weshalb ihm auf der Dienststelle von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Bei dem Unfall war ein Gesamtschaden von rund 2.000 Euro entstanden. Der 57-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und Sachbeschädigung verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

