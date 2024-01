Oberndorf (ots) - Zwei unbekannte junge Männer haben am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Hölderlinstraße, an der Unterführung der Rosenfelder Straße, eine Sachbeschädigung begangen. Die jungen Männer sprayten grüne Farbe an die Wand der Unterführung und flüchteten, als sie zwei Kinder dabei beobachteten. Über die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt. ...

