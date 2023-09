Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Versuchte Brandstiftung, Zeugen gesucht!

Bad Kreuznach, Lauergasse (ots)

Am 29.09.2023 gegen 18:40 Uhr wurde eine unklare Rauchentwicklung ausgehend von der Lauergasse in Bad Kreuznach gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass unbekannte Täter einen Holzbalken der Außenfassade in Brand gesetzt hatten. Das Feuer konnte unmittelbar durch Kräfte der Feuerwehr abgelöscht werden. Auf die Fassade griff das Feuer somit nicht über. Der Holzbalken befand sich am Kellergeschoss. Das Kellergeschoss ist wiederum über den rückwärtigen Bereich hin zur Ellerbach zu erreichen. An genannter Örtlichkeit können öfters Jugendliche angetroffen werden. Eine Tatortbereichsfahndung verlief allerdings negativ.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der 0671 88110 erbeten.

