POL-KN: (Konstanz) Unbekannter beschädigt Spielautomat in Sportsbar (03.01.2024)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend einen Spielautomaten in einer Bar in der Kreuzlinger Straße beschädigt. Gegen 18 Uhr spielte der Unbekannte an einem Automaten in einer Sportsbar, als er plötzlich unvermittelt mit flachen Hand gegen die Scheibe schlug, so dass diese brach. Anschließend verließ er die Bar, ohne den verursachten Schaden zu begleichen.

Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 60 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, normale Statur, kurze, graue Haare.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Unbekannten nimmt der Polizeiposten KN-Lutherplatz, Tel. 07531 365999-0, entgegen.

