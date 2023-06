PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Lkw-Plane von Dieb aufgeschlitzt +++ Fahrrad und Werkzeug im Visier von Dieben +++ Pkw am Waldfriedhof aufgebrochen +++ Unfälle mit Verletzten +++ Blitzerreport

Limburg (ots)

1. Lkw-Plane von Dieb aufgeschlitzt,

Merenberg, Daimlerstraße, Donnerstag, 08.06.2023, 01:00 Uhr - 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag war ein Planenschlitzer in Merenberg erfolgreich. Der unbekannte Mann suchte zur Nachtzeit einen Autohof in der Daimlerstraße auf und machte sich dort zielgerichtet an einem grauen Lkw zu schaffen. Während dessen weißrussischer Fahrer schlief, schlitzte der Dieb eine Öffnung in die Plane des Anhängers und entwendete Teile der Fracht. Ersten Hinweisen zufolge könnte es sich bei dem Täter um einen Mann gehandelt haben, welcher eine schwarze Jacke, blaue Jeans, eine graue Basecap und braune Schuhe mit weißen Schnürsenkeln trug.

Die zuständige Kriminalpolizei in Limburg nimmt weitere Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Fahrrad und Werkzeug im Visier von Dieben, Runkel-Steeden, Rheinbergstraße, Mittwoch, 07.06.2023, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 08.06.2023, 09:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Fronleichnam-Feiertag hatten es Langfinger auf den Inhalt einer Garage in Runkel-Steeden abgesehen. So machten sich die Unbekannten einen unbeobachteten Moment zu Nutze und öffneten die Garage eines Wohnhauses in der Rheinbergstraße. Aus dieser entwendeten sie ein E-Bike samt Ladegerät sowie einen Winkelschleifer im Gesamtwert von knapp 3.000 Euro. So unbemerkt wie sie die Garage betreten hatten, so unbemerkt waren sie auch wieder geflohen.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 bei der Polizeistation in Limburg.

3. Pkw am Waldfriedhof aufgebrochen,

Runkel-Ennerich, Waldfriedhof, Mittwoch, 07.06.2023, 09:40 Uhr bis 10:00 Uhr

(fh)Eine Zeitspanne von nur wenigen Minuten reichte einem Dieb am Mittwochmorgen in Ennerich aus, um ein Fahrzeug aufzubrechen. Zwischen 09:40 Uhr und 10:00 Uhr nutzte der oder die Unbekannte die kurze Abwesenheit der Halterin eines Opel Insignia aus, nachdem diese zuvor ihr Fahrzeug auf einen Parkplatz am Waldfriedhof abgestellt hatte und schlug eine der Scheiben ein. Anschließend entwendete er oder sie aus dem Fahrzeug eine Handtasche samt Geldbeutel und suchte unbemerkt das Weite.

Hinweise zu der Tat werden von der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

4. Motorradfahrer wird in Kreisverkehr übersehen, Weilburg, Limburger Straße / Spielmannstraße, Mittwoch, 07.06.2023, 15:20 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag wurde ein Motorradfahrer in einem Kreisverkehr in Weilburg von einer Autofahrerin übersehen und schwer verletzt. Gegen 15:20 Uhr fuhr die 41 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Ford Edge in den Kreisverkehr der Spielmannstraße / Limburger Straße ein und übersah dabei augenscheinlich den 60 Jahre alten Harley-Davidson Fahrer, welcher zu diesem Zeitpunkt bereits den Kreisel befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge der Motorradfahrer stürzte und Verletzungen davontrug. Er musste per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Gesamtschaden der verunfallten Fahrzeuge schätzt die Polizei auf knapp 6.200 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

5. Pkw landet bei Unfall auf dem Dach,

L 3447, Limburg-Staffel / Görgeshausen (RP), Donnerstag, 08.06.2023, 10:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen hat eine Autofahrerin auf der L 3447 zwischen Limburg-Staffel und Görgeshausen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, sodass dieses letztlich auf dem Dach landete. Gegen 10:00 Uhr befuhr die 55 Jahre alte Limburgerin die besagte Landesstraße in Richtung Görgeshausen. Eigenen Angaben zufolge wurde die Dame durch ihren ebenfalls im Fahrzeug sitzenden Hund abgelenkt, sodass sie das Lenkrad verriss und ihren Volkwagen in Richtung des angrenzenden Feldes lenkte. Kurz darauf lenkte sie den Pkw nach links, sodass dieser ins Schleudern geriet und auf die Seite kippte. Letztlich kam er auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand. Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus, ihr Hund zur Betreuung in ein Tierheim gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Achten Sie bitte darauf, Ihre transportierten Tiere in entsprechenden Vorrichtungen mitzunehmen, sodass diese zu keiner Gefahr werden können!

6. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Für die nächste Woche wird im Landkreis Limburg-Weilburg die folgende Messstelle angekündigt:

Montag, 12.06.2023: Gem. Hadamar, B 54

Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin auch unangekündigte Messungen durchgeführt werden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell