POL-LB: Sindelfingen/-Maichingen: 29-Jähriger muss sich wegen verschiedener Straftaten verantworten

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag (08.04.2024), gegen 02.40 Uhr, wollte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sindelfingen den Fahrer eines Skoda in Maichingen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Nach einer Verfolgungsfahrt nahmen die Einsatzkräfte dann gleich mehrere Anzeigen auf. Der Skoda war der Polizeibeamtin und ihrem Kollegen zunächst in der Magstadter Straße entgegenkommen und dann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Nikolaus-Otto-Straße abgebogen. Als dem 29-jährigen Fahrer hierauf deutlich gemacht wurde, dass er kontrolliert werden sollte, gab dieser plötzlich Gas und es kam zu einer Verfolgungsfahrt bis in die Marienbader Straße in Sindelfingen. Dort fuhr der Skoda in eine Tiefgarage. Fahrer- und Beifahrertür flogen auf und während der bislang unbekannte Beifahrer die Flucht ergreifen konnte, sollte der 29-jährige Fahrer vorläufig festgenommen werden. Hiergegen wehrte er sich, es konnten ihm letztlich allerdings doch Handschließen angelegt werden. Dies hat eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zur Folge. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol sowie von Betäubungsmitteln gefahren sein könnte, so dass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Darüber hinaus waren an dem Skoda Kennzeichen eines anderen PKW angebracht, die möglicherweise gestohlen sind. Inwieweit der 29-Jährige den Skoda unbefugt in Gebrauch genommen hat, bedarf ebenfalls noch weiterer Ermittlungen. Außerdem ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern an.

