POL-PDLU: Hochsitz mutwillig in Brand gesetzt

Frankenthal (ots) - Aufgrund von Bürgerbeschwerden über zu schnell fahrende Fahrzeuge wurde am 21.03.24 in der Dürkheimer Straße, am 28.03.24 in der Mühlbergstraße und am 02.04.24 in der Frankenstraße jeweils eine Geschwindigkeitskontrolle durch die Polizeiinspektion Frankenthal durchgeführt. Hierbei konnten bei moderatem Verkehrsaufkommen insgesamt 15 ...

mehr