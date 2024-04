Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl eines BMW 530d Touring

Frankenthal (ots)

In der Nacht vom 01.04.24 auf den 02.04.24 entwendete ein unbekannter Täter einen BMW 530d Touring in der Farbe schwarz im Wert von 20.000EUR vom Parkplatz im Albrecht-Dürer-Ring 1 in Frankenthal. Das Fahrzeug verfügt über die Keyless-Go Funktion, ob der Täter dieses System überwand um das Fahrzeug zu entwenden ist Teil der noch andauernden Ermittlungen. Wer hat den Diebstahl beobachtet und kann Angaben zum Täter machen?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

