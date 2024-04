Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Speyer (ots)

Am späten Montagabend um 23:24 Uhr meldete eine Sicherheitsfirma bei der Polizeiinspektion Speyer einen aktuellen Einbruch auf ein Firmengelände in der Auestraße. Die Polizei hat sofort zahlreiche Kräfte an die Adresse entsandt und das Gelände und die Büroräumlichkeiten durchsucht. Mit Unterstützung des Polizeihubschraubers ist das Suchgebiet noch erweitert worden. Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen führten jedoch nicht zur Feststellung von tatverdächtigen Personen. Die Polizei konnte am Tatort Spuren sichern. Der oder die Täter haben nach bisherigem Ermittlungsstand lediglich Sachschaden verursacht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell