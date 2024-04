Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim Roxheim - Verkehrsunfall unter Einfluss von Amphetamin

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 31.03.2024 stellt ein 73-Jähriger Mann einen Schaden an seinem Fahrzeug fest, nachdem er dieses in der Königsberger Straße in Bobenheim-Roxheim parkte. Als Verursacher kann aufgrund identischem Schadensbild ein daneben geparktes Fahrzeug ermittelt werden. Bei dem Fahrzeugführer des vermutlich unfallverursachenden Fahrzeugs handelt es sich um einen 41-Jährigen Mann aus Bobenheim-Roxheim. Da bei diesem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nun aufgrund einer Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro an beiden Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell