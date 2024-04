Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Fahrzeugführende unter Alkoholeinwirkung

Schifferstadt/Böhl-Iggelheim (ots)

Am 29.03.2024 gegen 20:15 Uhr, meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin ein Fahrzeug auf der Landstraße zwischen Dannstadt-Schauernheim und Schifferstadt, dessen Fahrer Schlangenlinien fahre. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle im Stadtgebiet Schifferstadt, konnten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer feststellen. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Den 42-jährigen Fahrer, dessen Führerschein sichergestellt wurde, erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Auch am Nachmittag des 30.03.2024 wurde die Polizeiinspektion Schifferstadt über einen unsicher fahrenden Mofafahrer auf der Rehbachstraße in Schifferstadt informiert. Die Beamten stellten auch hier deutlichen Alkoholgeruch, ausgehend von dem 54-jährigen Fahrzeugführer fest. Ein Atemalkoholtest offenbarte einen Wert von 2,52 Promille. Darüber hinaus war an dem Leichtkraftrad kein amtliches Kennzeichen angebracht und der Fahrer verfügte nicht über die notwendige Fahrerlaubnis. Er muss sich daher wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Das Kraftrad wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten durch die Beamten sichergestellt. Ebenfalls am 30.03.2024, gegen 18:45 Uhr, ereignete sich an der Ampelanlage auf der L528 ein Verkehrsunfall, nachdem eine 77-jährige PKW-Führerin auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren war. Bei dem Unfall wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen niemand verletzt, allerdings waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die aufnehmenden Beamten stellten bei der Verursacherin einen Atemalkoholwert von 1,04 Promille fest. Ihr wurde wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eine Blutprobe entnommen sowie ihr Führerschein sichergestellt.

