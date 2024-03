Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Widerstand nach Körperverletzung mit Ende in der Gewahrsamszelle

Speyer (ots)

Am Sonntagmorgen um kurz nach 4.00 Uhr melden mehrere Personen über Notruf eine aggressive Person an einer Tankstelle in der Bahnhofstraße gemeldet. Wie sich vor Ort herausstellte hatte der beschriebene 40-jährige Mann zuvor bereits einen 22-Jährigen angegriffen und dadurch leicht verletzt. Da der 40-jährige alkoholisiert und aggressiv auftrat, sollte er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Noch vor der Verbringung zur Dienststelle leistete der Mann Widerstand gegen die Fesselung, welcher jedoch gebrochen werden konnte. Die Beteiligten blieben unverletzt. Der Mann muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell