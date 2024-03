Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Körperliche Auseinandersetzung in Supermarkt

Speyer (ots)

Nach Mitteilung über eine körperliche Auseinandersetzung in einem Supermarkt in der Speyerer Innenstadt am Samstagnachmittag gegen 16.00 Uhr, konnte der Beschuldigte vor dem Geschäft sitzend angetroffen werden. Dieser hatte zuvor unvermittelt einem 23-jährigen Speyerer gegen den Kopf geschlagen und dessen zur Hilfe eilende Mutter durch Tritte gegen den Unterkörper attackiert, sodass beide leicht verletzt wurden. Darüber hinaus beleidigte der 43-jährige Beschuldigte die beiden Geschädigten und bedrohte sie mit dem Tode. Der Beschuldigte hatte auch bereits in einem weiteren Geschäft randaliert. Aufgrund der Alkoholisierung des Beschuldigten und seines anhaltenden aggressiven Verhaltens wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

