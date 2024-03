POL-PDLU: Flüchten lohnt sich nicht (30/2903)

Speyer (ots) - Am Freitagmittag kam es in der Schwerdstraße in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es an der Kreuzung zur Paulstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 30-jährigen VW Fahrer aus Lingenfeld und einem 47-jährigen VW Fahrer aus Speyer. Der 47-jährige Speyrer missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß, in Folge ...

