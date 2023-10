BPOLI-OG: Lebensgefährlicher Aufenthalt in den Gleisen/ Bundespolizei warnt vor Gefahren

Kehl/ Rheinmünster (ots) - Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben über das vergangene Wochenende drei gesuchte Straftäter festgenommen. Am vergangenen Freitag wurde am Bahnhof in Kehl ein 42-jähriger französischer Staatsangehöriger festgestellt. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er konnte den geforderten Geldbetrag in Höhe von 1800 Euro bezahlen und danach seine ...

