Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Drei Festnahmen am Wochenende

Kehl/ Rheinmünster (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben über das vergangene Wochenende drei gesuchte Straftäter festgenommen. Am vergangenen Freitag wurde am Bahnhof in Kehl ein 42-jähriger französischer Staatsangehöriger festgestellt. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er konnte den geforderten Geldbetrag in Höhe von 1800 Euro bezahlen und danach seine Reise fortsetzen. Am Samstagmorgen erfolgte die Festnahme eines 49-jährigen französischen Staatsangehörigen am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden. Der Mann erschien zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Rumänien. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Der Arbeitgeber des Mannes konnte die fällige Geldstrafe bezahlen und den Mann vor 40 Tagen Gefängnis bewahren. Heute Morgen wurde ebenfalls am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden eine 22-jährige rumänische Staatsangehörige angetroffen. Sie erschien zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Rumänien. Gegen sie bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Sie konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 224,50 Euro bezahlen und anschließend ihre Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell