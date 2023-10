Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Betrunkener behindert Bahnverkehr

Durmersheim (ots)

Ein 65 Jahre alter Mann hat am Donnerstag dafür gesorgt, dass der Zugverkehr am Bahnhof Durmersheim kurzfristig eingestellt werden musste. Der erheblich alkoholisierte deutsche Staatsangehörige setzte sich kurz nach 18 Uhr auf ein Gleis und reagierte zunächst auch nicht auf Lautsprecherdurchsagen des Fahrdienstleisters. Beim Eintreffen einer alarmierten Streifenbesatzung des Polizeireviers Gaggenau befand sich der Mann zwar mittlerweile wieder auf dem Bahnsteig, mit seinen über zwei Promille war er jedoch nicht in der Lage, sich verkehrssicher zu bewegen. Seinen Rausch musste er daher in einer Ausnüchterungszelle ausschlafen. Die Bundespolizei prüft nun, ob gegen den 65-Jährigen Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet werden.

