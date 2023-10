POL-DN: Sparkassenfiliale angegangen

Jülich (ots) - In der Nacht vom 25.10.2023 auf den 26.10.2023 brachen Unbekannte in den Parkimbiss ein und entwendeten Getränke und eine Kakaomaschine. Die Polizei sucht Zeugen. Um 08:00 Uhr am Donnerstag bemerkte ein Mitarbeiter, dass das Zufahrtstor in Richtung Niersteiner Weg aufgebrochen worden war. Kurz darauf stellte er fest, dass es einen Einbruch in den Imbiss gegeben hatte und verständigte die Polizei. Diese ...

