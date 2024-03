Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Bei Dunkelheit Fußgänger angefahren

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Kreisstraße 19;

Unfallzeit: 06.03.2024, 19.40 Uhr;

Mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurden eine Fußgängerin sowie ein Fußgänger nach einem Verkehrsunfall in Vreden. Die 31-jährige Vredenerin sowie der 55 Jahre alte Ahauser liefen gegen 19.40 Uhr am Mittwoch entlang des rechten Fahrbahnrandes der Kreisstraße 19 aus Richtung Ahaus-Ottenstein kommend in Richtung Bundesstraße 70. Dabei erfasste der Wagen einer 61-Jährigen die entgegen der vorgeschriebenen Richtung laufenden Fußgänger. Die Vredenerin war ebenfalls in Richtung Bundesstraße 70 unterwegs. (db)

