POL-BOR: Gronau - Drogenteste schlugen an

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Dinkelstraße; Tatzeit: 06.03.2024, 06.45 Uhr; Erneut musste die Feuerwehr zu einem Heckenbrand in Gronau ausrücken. Wieder standen mehrere Meter der Bepflanzung eines Vereins in Flammen. Die Brandursache ist unklar. Zu dem Geschehen an der Dinkelstraße kam es am Mittwochmorgen gegen 06.45 Uhr. Das Kriminalkommissariat 11 in Borken hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, ...

