Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelecs aus Keller entwendet

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Ostendarper Straße;

Tatzeit: zwischen 04.03.2024, 12.00 Uhr und, 06.03.2024, 12.00 Uhr;

Mehrere Pedelecs entwendet haben Unbekannte zwischen Montag, 12.00 Uhr, und Mittwoch, 12.00 Uhr in Vreden. Die Täter drangen gewaltsam in mehrere Kellerräume ein, um an die Räder des Herstellers Gazelle zu gelangen. Wie die Einbrecher in das Mehrfamilienhaus an der Ostendarper Straße gelangten, ist derzeit unklar. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell