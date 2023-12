Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Unter Alkoholeinfluss, ohne Führerschein und nicht zugelassen; Walsrode: Zeugen zur Unfallflucht gesucht; Schwarmstedt: Größere Verkehrskontrolle

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

06.12.2023 / Unter Alkoholeinfluss, ohne Führerschein und nicht zugelassen

Schneverdingen: Ein 33-jähriger Autofahrer aus Schneverdingen wurde am späten Mittwochabend in der Rotenburger Straße durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrolliert. Es stellte sich schnell heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Darüber hinaus waren zwei entstempelte Kennzeichen an seinem Auto angebracht, die auch nicht auf dieses Fahrzeug zugelassen sind. Zudem wurde bekannt, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Dem Schneverdinger erwarten jetzt mehrere Strafverfahren.

06.12.2023 / Zeugen zur Unfallflucht gesucht

Walsrode: Am Mittwoch, 10:00 Uhr, fuhr ein weißes Auto, eventuell der Marke Opel, rückwärts gegen die Hauswand und das Fallrohr eines Gebäudes in der Saarstraße. Daraufhin entfernte sich der Autofahrer/die Autofahrerin unerkannt und unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

06.12.2023 / Größere Verkehrskontrolle

Schwarmstedt: Am Mittwoch, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis und der Bereitschaftspolizei Lüneburg den Fahrzeugverkehr an der Bundesstraße 214. Hierfür wurde an der Celler Straße eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet. Neben einer Vielzahl von Handy- und Gurtverstößen achteten die Polizeieinsatzkräfte explizit auf die Beleuchtungseinrichtungen. Auch hier wurden mehrere Verstöße festgestellt und geahndet. Vor allem in der dunklen Jahreszeit kann eine defekte Beleuchtung für gefährliche Situationen im Straßenverkehr sorgen.

Besonders ins Auge gefallen war den Beamtinnen und Beamten ein Fahrzeug aus dem Landkreis Celle, aus dessen Innenraum es verdächtig nach Marihuana roch. Bei der weiteren Kontrolle wurden beim 35-jährigen Beifahrer Betäubungsmittel und eine größere Menge Bargeld in szenetypischer Stückelung fest- und sichergestellt. Zudem führte der Mann einen als Mobiltelefon getarnten Taser mit sich. Seine 32-jährige Fahrerin stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihr wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell