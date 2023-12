POL-HK: Soltau: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz - Zeugen gesucht

Heidekreis (ots) - 03.12.2023 / Einbruch misslingt Soltau: Unbekannte versuchten am Sonntag, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr, über die rückwärtige Tür in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Weide" zu gelangen. Das Aufhebeln misslang, sodass es bei einem Einbruchsversuch blieb. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale ...

