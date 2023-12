Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Schwerer Raub - Zeugen gesucht

Heidekreis (ots)

03.12. / Schwerer Raub - Zeugen gesucht

Soltau: In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 02:00 Uhr und 02:40 Uhr, kam es in der Fußgängerzone in Soltau (Marktstraße) zu einem schweren Raub. Die beiden männlichen Opfer im Alter von 31 Jahren besuchten zuvor eine Gaststätte in der Poststraße. In der Marktstraße wurden die Opfer dann von mindestens zwei männlichen Tätern von hinten angegriffen und durch Schläge sowie Fußtritte schwer verletzt. Dabei wurde auch Bargeld entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat, insbesondere ein Paar, das kurz zuvor mit den Opfern am Zigarettenautomat in der Marktstraße (Höhe Nr. 11) stand und gesprochen hat. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

