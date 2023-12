POL-HK: Bad Fallingbostel: Unter Einfluss und ohne Führerschein; Wietzendorf: Lkw-Plane aufgeschlitzt

Heidekreis (ots) - 02.12.2023 / Haustür beschädigt Soltau: Unbekannte warfen am Samstagabend gegen 20:00 Uhr Steine gegen eine Haustür in der Mühlenstraße in Soltau und verursachten dadurch Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei in Soltau unter Tel: 05191/93800 03.12.2023 / Taschendiebstahl Soltau: Am ...

