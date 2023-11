POL-HK: Einbruch in Wohnhaus, PKW gerät in Brand, E-Scooter unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln geführt

Heidekreis (ots) - 27.11. / Einbrüche in Einfamilienhäuser Neuenkirchen: Am Montag, zwischen 07:15 und 19:00 Uhr, gelangten Unbekannte über die aufgehebelte Nebeneingangstür in ein Einfamilienhaus im Danziger Weg. Zudem wurde zwischen 15:45 Uhr und 19:00 Uhr in ein weiteres Einfamilienhaus in der Fichtenstraße eingebrochen. In beiden Fällen wurden sämtliche ...

