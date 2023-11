Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: In mehrere Schuppen eingedrungen; Munster: Einbruch in Imbiss; Schneverdingen: Erneut Leitpfosten herausgezogen; Soltau/A 7: Auto gerät nach Unfall in Brand

Heidekreis (ots)

28.11. / In mehrere Schuppen eingedrungen

Walsrode: Unbekannte drangen "Auf dem Kamp" und in der "Fallingbosteler Straße", in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen, in insgesamt vier Schuppen ein. Hierzu wurden teilweise Vorhängeschlösser aufgebrochen. In mindestens zwei Fällen wurden die Täter auch fündig. Sie entwendeten insgesamt zwei Herrenräder, ein Kinderrad und ein Pedelec. Der Gesamtschaden wird aktuell auf über 5000 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48460 entgegen.

2811. / Einbruch in Imbiss

Munster: In der Zeit von Samstagmittag bis Dienstagabend hebelten Unbekannte ein Fenster eines Imbisses in der Hans-Krüger-Straße auf. Neben Kleingeld wurden unter anderem auch zwei Kartons eines beliebten Fruchtsaftgetränkes entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

28.11. / Erneut Leitpfosten herausgezogen

Schneverdingen: Zuletzt wurden Anfang September mehrere Leitpfosten, die an der L 170, zwischen Schneverdingen und Grauen stehen, herausgezogen und in den angrenzenden Bereichen abgelegt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5597510). Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurden auf dem genannten Abschnitt erneut 14 Leitpfosten entfernt und auf dem angrenzenden Acker aufgefunden. Das mutwillige Entfernen von Leitpfosten stellt eine Straftat nach § 145 StGB "Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln" dar. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 zu melden.

28.11. / Auto gerät nach Unfall in Brand

Soltau/A 7: Am Dienstagnachmittag geriet auf der A 7, zwischen Schneverdingen und Soltau in Fahrtrichtung Hannover, ein 79-jähriger Mann mit seinem Auto "ins Schlingern". Dabei fuhr er vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte mit einem Sattelzug. Anschließend touchierte das Auto die rechte Leitschutzplanke und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen, wo es schließlich Feuer fang. Der leicht verletzte Mann aus Hannover konnte sein Fahrzeug noch verlassen. Für die Dauer der Lösch- und Reinigungsarbeiten wurde die Fahrbahn teilgesperrt.

