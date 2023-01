POL-PDKO: Zahlreiche Verkehrsunfälle nach Wintereinbruch

Koblenz (ots) - In der Nacht von Montag, den 16.01.2023 auf Dienstag, den 17.01.2023 kam es in der Straße "In der Häh" in 55481 Womrath zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Abbiegen eine Straßenlaterne und überfuhr eine Grundstückshecke. Aufgrund festgestellter Fahrzeugspuren dürfte es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen LKW handeln. Anschließend entfernte sich der ...

mehr