Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Up de Hacke; Tatzeit: 03.10.23, 03.00 Uhr;

Die Kripo Ahaus sucht nach einer Körperverletzung in Vreden nun Zeugen. In der Nacht zum Dienstag der vergangenen Wochen war ein 22 Jahre alter Vredener zu Fuß auf der Straße Up de Hacke unterwegs, als ihm drei Männer entgegenkamen. Einer der Männer suchte offenbar Streit, seine beiden Begleiter versuchten ihn zu beruhigen. Leider vergeblich, der Mann schlug den 22-Jährigen mir einem Faustschlag ins Gesicht zu Boden, wobei dieser kurze Zeit sein Bewusstsein verlor: Täterbeschreibung: ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunklerer Hauttyp, schwarze Haare. Der Täter sprach gutes Deutsch. Der Geschädigte gibt an, der Täter habe ein arabisches Aussehen.

Zeugen werden gebeten, sich an die Kripo in Ahaus (02561) 9260 zu wenden. (fr)

