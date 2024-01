Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Tüllinghofer Straße

Zwei Autos beschädigt - Unfallverursacher gesucht!

Coesfeld (ots)

Auf der Tüllinghofer Straße in Lüdinghausen kam es in den vergangenen Tagen zu zwei Verkehrsunfallfluchten.

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit vom 11.01.2024 (22.00 Uhr) bis 13.01.2024 (10.00 Uhr) den am Fahrbahnrand der Tüllinghofer Straße geparkten grauen BMW eines 54-jährigen Mann aus Danneberg. An seinem Fahrzeug sind weiße und blaue Lackspuren zu erkennen.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich auf der selben Straße auf einem Innenhof. Hier liegt der Unfallzeitraum zwischen dem 11.01.2024 (18.00 Uhr) und dem 12.01.2024 (10.00 Uhr). Dort beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den weißen Daimler einer 63-jährigen Lüdinghauserin und flüchtete.

Hinweise bitte in beiden Fällen an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

