POL-COE: Olfen, Albert-Schweitzer-Straße/ Auto prallt gegen Hauswand

Coesfeld (ots) - In Senden waren Einbrecher aktiv. An der Straße Hagenkamp zerschnitten Unbekannte an einem Grundstück einen Maschendrahtzaun. Die Tatzeit liegt zwischen 16.45 Uhr am Samstag (13.01.24) und 8.40 Uhr am Sonntag (15.01.24). Nach bisherigen Erkenntnissen gingen die Täter das Haus nicht an. Anders bei einem weiteren Haus am Hagenkamp. Dort hebelten Einbrecher zwischen 16.30 Uhr am Samstag (13.01.24) und 1.50 Uhr am Sonntag (14.01.24) ein Fenster auf. Ob sie ...

mehr