POL-COE: Senden/ Einbrüche

In Senden waren Einbrecher aktiv. An der Straße Hagenkamp zerschnitten Unbekannte an einem Grundstück einen Maschendrahtzaun. Die Tatzeit liegt zwischen 16.45 Uhr am Samstag (13.01.24) und 8.40 Uhr am Sonntag (15.01.24). Nach bisherigen Erkenntnissen gingen die Täter das Haus nicht an. Anders bei einem weiteren Haus am Hagenkamp. Dort hebelten Einbrecher zwischen 16.30 Uhr am Samstag (13.01.24) und 1.50 Uhr am Sonntag (14.01.24) ein Fenster auf. Ob sie etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt.

Durch das Aufhebeln einer Terrassentür gelangten Unbekannte in ein Haus an der Straße Siebenstücken. Die Tatzeit liegt zwischen 00.00 Uhr am 09.12.23 und 22.15 Uhr am Samstag (13.01.24). Ob Diebesgut erlangt wurde, konnte bislang nicht festgestellt werden.

Ebenfalls auf der Straße Siebenstücken brachen Unbekannte in ein weiteres Haus ein. Zwischen 10 Uhr und 21 Uhr am Samstag (13.01.24) hebelten die Täter ein Fenster auf. Inwieweit die Einbrecher etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt.

Auch an der Merschwiese brachen Unbekannte in ein Haus ein. Zwischen 14.35 Uhr und 20.45 Uhr am Samstag (13.01.24) hebelten die Täter ein Fenster auf. Ob diese etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Lüdinghausen prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

