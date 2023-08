Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit zwei verletzten Beteiligten

Böhl-Iggelheim (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 07:25 Uhr, fuhr ein 46-jähriger PKW-Fahrer die L528 von Böhl-Iggelheim in Richtung Meckenheim. Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs kam der Fahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden 62-jährigen PKW-Fahrer zusammen. Der 62-Jährige wurde im PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden, der 46-Jährige konnte sich eigenständig aus seinem PKW befreien. Beide Beteiligte wurden mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 30.000 Euro. Für die Unfallaufnahme wurden mittels einer Drohne der Feuerwehr Lichtbilder gefertigt. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden vollgesperrt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell