Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Stadt Kassel, Niederzwehren, Raub auf Bäckereigeschäft

Kassel (ots)

Am späten Nachmittag des 17.06.2024 kam es gegen 17:30 Uhr in der Leuschnerstraße in Kassel Niederzwehren zu einem Raub auf ein Bäckereigeschäft. Der bislang unbekannte Täter betrat das Geschäft, bedrohte die dortige Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Geldes aus der Kasse. Das Messer soll über einen grünen Griff verfügen. Zum Zeitpunkt des Überfalls befanden sich keine weiteren Personen in der Bäckerei. Nachdem er einen geringen Geldbetrag aus der Kasse erbeuten konnte, verließ der Täter das Geschäft und flüchtete zu Fuß die Leuschnerstraße in Richtung Helleböhn entlang. Über die weitere Fluchtrichtung liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor. Die Angestellte wurde während er Tat nicht verletzt.

Der Täter konnte durch die Zeugin als eine männliche Person, etwa 170 - 175 cm groß, mit normaler Statur und einem schwarzen Vollbart beschrieben werden. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit einem weißen Emblem an einer Seite sowie einer schwarzen Basecap.

Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei in Kassel übernommen.

Wer zur fraglichen Zeit im Bereich der Leuschnerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Kassel unter 0561-9100 in Verbindung zu setzten.

Thomas Stumpf, Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

