POL-NB: Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen auf der B197

Insel Rügen (LK V-R) (ots) - Am 19.08.2023 um 09:45 Uhr kam es auf der L29 zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein Stralsunder Linienbus der Marke MAN befuhr die L29 von Poseritz kommend in Richtung Stralsund Der 62-jährige deutsche Busfahrer hielt an einer Haltestelle in Höhe der Abfahrt Benz um einen Fahrgast aufzunehmen. Der hinter dem Linienbus befindliche 43-jährige deutsche ...

