Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Bus und PKW auf der Insel Rügen

Insel Rügen (LK V-R) (ots)

Am 19.08.2023 um 09:45 Uhr kam es auf der L29 zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein Stralsunder Linienbus der Marke MAN befuhr die L29 von Poseritz kommend in Richtung Stralsund Der 62-jährige deutsche Busfahrer hielt an einer Haltestelle in Höhe der Abfahrt Benz um einen Fahrgast aufzunehmen. Der hinter dem Linienbus befindliche 43-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW VW bemerkte den Anhaltevorgang zu spät und fuhr auf den Bus auf. Bei der Kollision wurde der PKW-Fahrer schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in das Klinikum Stralsund verbracht. Die fünf Insassen sowie der Busfahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden von ca. 16.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Beräumung der Fahrbahn wurde die L29 für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell