Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bezugsmeldung zu "17 Grabplatten von Friedhof entwendet" (07.07.2023 - 09:05 Uhr) - Grabplatten zur Restauration abgeholt

Halver (ots)

Manche vermeintliche Straftat klärt sich schneller auf als gedacht. Die zunächst als gestohlen gemeldeten 17 Grabplatten auf dem evangelischen Friedhof an der Elberfelderstraße sind derzeit zwar nicht mehr auf dem Friedhofsgelände, wurden aber auch nicht gestohlen. Ein Steinmetz hat sie zur Restauration in Obhut genommen und wird sie in den kommenden Tagen wieder an Ort und Stelle bringen. Offenbar hatten das nicht alle Berechtigten mitbekommen und deshalb Anzeige erstattet. Das Ganze stellte sich nun im Laufe der Ermittlungen am Vormittag heraus. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell