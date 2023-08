Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen auf der B 192 bei Krukow (LK Mecklenburgische Seeplatte)

PHR Waren (ots)

Am 18.08.2023, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 192, in der Nähe der Ortschaft Krukow, zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte der in Richtung Penzlin fahrende 39-jährige Fahrzeugführer eines Renault Clio, trotz Überholverbotes, zu überholen. Dabei übersah er den im Gegenverkehr befindlichen PKW Volvo eines 84-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In Folge des Zusammenstoßes kam der Renault nach links von der Fahrbahn ab, geriet auf die Schutzbeplankung und kam dort zum Stillstand. Der Volvo kam nach rechts von der Fahrbahn ab und in dem angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Die beiden deutschen Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der Gesamtschaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen beträgt ca. 16.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Während der Unfallaufnahme und Bergung der PKW war die B 192 ca. eineinhalb Stunden halbseitig gesperrt. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

