Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW

Bergen auf Rügen (LK V-R) (ots)

Am 19.08.2023 um 11:00 Uhr kam es auf der B96 zwischen Bergen und Lietzow zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr der 36-jährige Fahrzeugführer eines PKW Volvo die B96 von Bergen kommend in Richtung Lietzow. In Höhe der Abfahrt zum Stadtbauhof musste der PKW verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte ein 41-jährigen Fahrzeugführer eines Motorrad Harley Davidson, welcher direkt hinter dem PKW Volvo fuhr, zu spät und führte eine Gefahrenbremsung durch. Dabei stürzte der Fahrer des Motorrades und das Motorrad rutschte in den haltenden PKW. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 9600 Euro. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung des Motorades kam für es ca. 1,5 Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

