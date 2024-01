POL-PPRP: Rollerdiebe gefasst

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagnachmittag (28.01.2024), gegen 15 Uhr, war ein 63-jähriger Radfahrer auf der Prinzregentenstraße in Richtung Hemshofstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Marienstraße stürzte der Mann aus bisher ungeklärter Ursache und wurde hierbei am Kopf verletzt. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Unfallhergang geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, ...

