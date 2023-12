Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: LKW mit Baustoffsilo umgekippt - B229 aktuell gesperrt

Lüdenscheid (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 05:50 Uhr, ist ein LKW auf der B229 auf der Brücke kurz vor dem Abzweig Am Brügger Bahnhof umgekippt. Der 42-Jährige Fahrer aus Datteln war in Fahrtrichtung B54 unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam er anschließend aufgrund der glatten Fahrbahn ins Schleudern. Er touchierte seitlich einen entgegenkommenden Toyota Yaris eines 52-Jahre alten Lüdenscheiders und beschädigte diesen leicht. Anschließend kippte der LKW auf die Seite. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein 13-Jahre altes Kind, dass sich im Toyota Yaris befand, erlitt zudem leichte Verletzungen. Zur Stunde dauern die Bergungsarbeiten des LKW an. Die B229 ist im betroffenen Bereich weiterhin gesperrt. (schl)

