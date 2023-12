Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gemeinsame deutsch-französische Streife stellt falsches Dokument sicher

Kehl (ots)

Eine gemeinsame Streife von Bundespolizei und französischer Grenzpolizei hat am 14. Dezember einen gefälschten internationalen Führerschein sichergestellt. Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses,am Grenzübergang Kehl Europabrücke wurde als Insasse ein 24-jähriger albanischer Staatsangehöriger angetroffen. In der Kontrolle konnte der Mann lediglich einen Reisepass aus Albanien vorlegen. Auf der Dienststelle wurde in seinen Sachen ein gefälschter internationaler Führerschein aufgefunden. Dieser wurde sichergestellt. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen zum Ausländeramt Kehl in entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen.

