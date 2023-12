Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchte Straftäter fest

Rheinmünster/Baden-Baden (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern über den Tag verteilt, drei gesuchte Straftäter festgenommen. Zwei Festnahmen erfolgten am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden, bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Rumänien. Zunächst wurde eine 30-jährige rumänischen Staatsangehörige vorstellig. Gegen sie bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Die Dame konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 481,00 Euro bezahlen und anschließend ihre Reise fortsetzen. In der selben Maschine befand sich ein 52-jähriger ebenfalls rumänischer Staatsangehöriger. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Der Neffe des Mannes konnte den geforderten Geldbetrag in Höhe von 527,50 Euro bezahlen. Am Bahnhof Baden-Baden wurde gestern Mittag ein 46-jähriger slowakischer Staatsangehöriger festgenommen. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Sachbeschädigung. Er konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und wurde für 15 Tage in das Gefängnis eingeliefert.

