BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen

Offenburg (ots) - Die Beamten der Bundespolizei haben gestern Abend, am Bahnhof in Offenburg, einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen einen 31-jährigen deutschen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, in das Gefängnis eingeliefert. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Saskia Fischer Telefon: ...

