BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof

Die Beamten der Bundespolizei haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen 24-jährigen somalischen Staatsangehörigen am Bahnhof in Offenburg festgenommen. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Körperverletzung. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 40 Tagen in das Gefängnis gebracht.

