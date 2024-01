POL-PPRP: Radfahrer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) - Am 27.01.2024 gegen 17:55 Uhr kam es in Ludwigshafen an der Einmündung der Helen-Keller-Straße in die Carl-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 62-jährigen Autofahrer aus Ludwigshafen und einem 18-jährigen Radfahrer aus Ludwigshafen. Der 62-Jährige übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der 18-Jährige klagte über Schmerzen am Oberschenkel, konnte ...

mehr