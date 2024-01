Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Leicht verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am 27.01.2024 gegen 17:55 Uhr kam es in Ludwigshafen an der Einmündung der Helen-Keller-Straße in die Carl-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 62-jährigen Autofahrer aus Ludwigshafen und einem 18-jährigen Radfahrer aus Ludwigshafen. Der 62-Jährige übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der 18-Jährige klagte über Schmerzen am Oberschenkel, konnte seinen Weg aber fortsetzen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Verbindung zu setzen unter Telefon 0621 963-2222 oder per Email an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

