Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigshafen-West (ots)

In der Nacht vom 26.01.2024 auf den 27.01.2024 kam es in der Saarburgerstraße in Ludwigshafen, am dortigen Soccer Park zu einem Diebstahl aus einem Zigarettenautomaten. Der Aufbruch des Automaten wurde am Samstagmorgen gegen 09:30 Uhr von einem Mitarbeiter des Soccer Parks festgestellt. Durch den unbekannten Täter wurde augenscheinlich die Geldkassette entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden unter Telefon 0621 963-2222 oder per Email an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell