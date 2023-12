Polizei Hagen

POL-HA: Fahndung nach Betrug - Wer kennt diese Person?

Hagen (ots)

Bereits am 04.06.2023 erhielt ein Hagener eine SMS, in welcher er zur Neuregistrierung seines Kontos aufgefordert wurde. Er klickte auf den in der SMS enthaltenen Link und wurde auf eine vermeintlich seriöse Internetseite weitergeleitet. Hier gab er seine vollständigen Personalien und Bankdaten inklusive PIN an. Kurze Zeit später wurden von dem auf dem Fahndungsfoto zu sehenden Tatverdächtigen Bargeld vom Konto des Geschädigten abgehoben.

Die Kripo fragt: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Hier der Link zum Fahndungsbild: https://polizei.nrw/fahndung/121619

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell