Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter Autofahrer touchiert geparkten PKW in Altenhagen

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer verursachte am Mittwochnachmittag (06.12.2023) in Altenhagen einen Verkehrsunfall, flüchtete von der Unfallstelle und kehrte kurze Zeit später dorthin zurück. Ein 30-jähriger Mann parkte seinen schwarzen Skoda, gegen 17.45 Uhr, in der Berghofstraße. Etwa eine halbe Stunde später beobachtete ein Bekannter des Mannes einen Autofahrer, der mit seinem grauen BMW dessen geparkten Skoda touchierte und auf ein weiteres Auto aufschob. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, kehrte aber kurze Zeit später zurück. Bei einer Überprüfung der Fahrtauglichkeit des 41-Jährigen zeigte ein Alkoholtestgerät einen Wert von knapp 1 Promille an. Der in Hagen wohnhafte Mann musste eine Blutprobe abgehen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizeibeamten und leiteten Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell